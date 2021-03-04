Demir boşanmak istiyor

BİR Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında olacak. Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar. Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır.

Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir. O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur.