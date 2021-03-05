Deniz Seki'nin muhteşem dönüşü

DENİZ Seki aldığı radikal karar ile kariyerinin ilk yıllarındaki haline geri döndü. Seki 36 bedene ulaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Deniz Seki'yi görenler değişimine inanamadı. Seki'nin paylaşımı tbeğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri şarkıcıya, "20 yaş gençleşti sanki" "Manken gibi olmuşsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu.

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