  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Dünya starlarından tek farkım Konyalı olmam’

‘Dünya starlarından tek farkım Konyalı olmam’

‘Dünya starlarından tek farkım Konyalı olmam’

5.3.2021

'RETROGRADE' şarkısı ile dünyaya açılın Aleyna Tilki, "İngiltere'den Hindistan'a kadar çok güzel yorumlar alıyorum. Aslında bu bizim için büyük bir gururdur" dedi. "Beni dünya starlarından ayıran tek şey Konya'da doğmuş olmam" dedi. Tilki, "Bu topraklarda büyümüş olmam benim için dezavantaj değil avantaj açıkçası" dedi. Aleyna Tilki'nin kıyafet ve aksesuarlarının fiyatı ise dudak uçuklattı: mont: 11.450 TL, çizme 13.750 TL, çanta 20.000 TL.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Dünya starlarından tek farkım Konyalı olmam’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.