‘Dünya starlarından tek farkım Konyalı olmam’

'RETROGRADE' şarkısı ile dünyaya açılın Aleyna Tilki, "İngiltere'den Hindistan'a kadar çok güzel yorumlar alıyorum. Aslında bu bizim için büyük bir gururdur" dedi. "Beni dünya starlarından ayıran tek şey Konya'da doğmuş olmam" dedi. Tilki, "Bu topraklarda büyümüş olmam benim için dezavantaj değil avantaj açıkçası" dedi. Aleyna Tilki'nin kıyafet ve aksesuarlarının fiyatı ise dudak uçuklattı: mont: 11.450 TL, çizme 13.750 TL, çanta 20.000 TL.

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