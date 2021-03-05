Her derde deva enginar

Karaciğer dostu diye bilinen enginara rağbet her geçen yıl biraz daha artıyor. Hanımların pazar tezgahlarına düştüğü andan itibaren mutfaklarından eksik etmediği enginara gösterilen ilgi aynı zamanda üreticisini de memnun ediyor. Enginarın ülke genelinde yüzde 35'i İzmir'de üretiliyor.

MİDEYİ KORUYOR

Son yıllarda, Tire'de de üretimi hızla yaygınlaşan şifalı sebzenin pazar payı ise gün geçtikçe büyüyor. Tire genelinde yaklaşık 150 dekar alanda yetiştirilen enginarın rekoltesi bu yıl önemli oranda artarak 225 tona ulaştı. Pazar tezgahlarında satıcıların, "Karaciğer doktoru" diye sattığı enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Enginarın, çeşitli tüketim yöntemleri bulunuyor. Hanımlar, bezelye, havuç ve dereotu ile birlikte pişirdikleri gibi enginar dolması da bilinen leziz yemekler arasındadır. Yapraklarına kadar faydalı olan bu besin, kilo verme sürecini de yüksek oranda artırıyor.

SUYU DA SATILIYOR

Karaciğeri temizliyor, mideyi koruyor ve en önemlisi kalp hastalıklarına iyi geliyor. A,B ve C vitaminleri açısından zengin enginar vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum, çinko, potasyum, kalsiyum ve lifi içinde barındırıyor. Aktarlarda satılan damıtılmış enginar suyu ise özellikle bazı karaciğer rahatsızlıklarında alternatif tedavide kullanılıyor.

İŞTE SOFRALARIN BAŞ TACI ENGİNAR İÇİN LEZZETLİ BİR TARİF:

MALZEMELER: On beş adet enginar kalbi, iki su bardağı iç bezelye, iki adet havuç, bir orta boy soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir buçuk çay bardağı sıcak su, bir tatlı kaşığı toz şeker, yarım limonun suyu ve tuz.

YAPILIŞI: Önce soğanları yemeklik olarak doğrayın. Sonra zeytinyağında hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Yaklaşık 10 dakika sıcak suda beklettiğiniz bezelyeleri süzün ve tencereye ilave ederek kavurmaya devam edin. Havuçları da küp şeklinde doğrayarak tencereye ilave edin. 5 çay bardağı sıcak su, tuz ve şekeri ilave ederek 7-8 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Ardından, enginar kalbinin suyunu süzün ve üzerine limon suyu sıkın. 5 dakika kadar kapağı yarı kapalı şekilde pişirin. Suyun çekince ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın.

GEBELİKTE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN BESLENMEYE DİKKAT

HAMİLELİK sürecinde anne adayının vücudunda pek çok fizyolojik ve hormonal değişimler yaşanır. Bu değişimler, anne adaylarının bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyona daha açık hale gelmesine veya var olan enfeksiyonları daha ağır geçirmesine neden olabilir.

10 ALTIN KURALA UYUN

Bundan dolayı hamilelik döneminde anne ve bebeğin sağlığı için güçlüğü bir bağışıklık sistemi her zamankinden daha fazla taşıyor. Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğu, gebelik döneminde anne adaylarının bağışıklığını güçlendirmek için 10 altın kural ile ilgili bilgi verdi.

1. Besleyici değeri yüksek sebzeler tercih ederek özellikle pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak gibi kükürtlü bileşiklerden zengin sebze grupları bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

2. C vitamininden zengin besinler güçlü bir bağışıklık için ilk gelenlerden. Kahvaltında yeşil ve kırmızıbibere; ara öğünlerinde mandalina, nar gibi meyvelere yer vererek C vitaminini artırabilirsiniz.

3. Doktorunuzun kontrolünde uygun miktarda D vitamini kullanarak depolarınızı doldurun.

4. Çinko enfeksiyonlardan korunmada güçlü bir kalkan görevi üstlenir. Çinko kaynaklarından balık, et, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta ana ve ara öğünlerinize mutlaka tercih edin.

5. Ekmeklerinizi ve tahıllarınızı tam tahıllı tercih edin. Tam tahıllar selenyumdan zengin besin gruplarıdır. Selenyum hücrelerini korur, vücut direncini arttırır. Öğünlerinizde bulgur, tam buğday makarna, gibi tahıl gruplarına yer verin.

6. Haftada en az 2 gün, balık tüketmeye özen gösterin. Balığın içeriğindeki selenyum ve Omega 3 anne ve bebeği korur.

7. Bitkisel Omega 3 kaynağı besinleri tüketin. Ceviz, chia tohumu, avokado ve semizotu Omega 3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır.

8. Süt ve süt ürünlerini 4-5 porsiyon tüketin.

9. Sağlıklı bir flora ve güçlü bir bağışıklık sistemi için günlük beslenmenizde ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, peynir, elma sirkesi gibi besinlerde de yer verebilirsiniz.

10. Haftada 2 gün kırmızı et ve her gün mutlaka 1-2 yumurta tüketmeye de özen gösterin.

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