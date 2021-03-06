BESİNLER içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinden vücudumuzun ihtiyacını karşılarlar. Bamya tohumu demir, kalsiyum, mineral ve B,C vitaminlerini barındırıyor. Alternatif tıp meraklılarının da ilgisini çeken bamya tohumu hem zayıflatıyor hem de hafızayı güçlendiriyor. Peki bamya tohumunun başka ne gibi faydaları bulunuyor? İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları.

ÇEKİRDEKLER KURUTULUYOR

AKTARLARDA bulabileceğimiz bu doğal ürün, alternatif tıp meraklılarının dikkatini çekiyor. Son zamanlarda bamya tohumunun faydaları neler, bamya tokumu nasıl tüketilir gibi sorular internette araştırılmaya başlandı. Bamya tohumu, bamya bitkisinin içine açtığımızda karşımıza çıkan minik çekirdeklerdir. Bu minik çekirdekler doğru koşullarda kurutulduğunda bamya tohumları elde edilir. Eğer maksimum fayda sağlanmak istenirse, bamya tohumları güvenilir aktarlardan alınarak tüketilebilir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

BAMYA tohumu, B ve C vitaminleri yönünden potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller bakımından zengindir. Diyabet rahatsızlığı olanlar için faydalıdır. Bamya tohumu kolesterolü düşürür, antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. Bol lif içeren bamya tohumu uzun süre tok tuttuğu için kilo vermek isteyenlerin de gözdesidir. Bronşit ve astım gibi hastalıkların iyileşmesinde etkisi büyüktür. Ayrıca hafızayı güçlendirmeye katkı sağlar. Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.