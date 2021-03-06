Eylülde düğün var

YENİ klibi için kostüm provasına gelen genç şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbete koyulan Seçkin, "Pandemi olmasaydı 2020 Haziran'ın da evlenmiş olacaktık. Dolayısıyla ailelerimiz de 'Hadi ama artık' demeye başladı.

KISMETSE düğünümüz Eylül gibi olacak. Güzel bir düğün istiyoruz" dedi. Parmağındaki tek taş pırlantanın sorulması üzerine ise utangaç tavırlar sergileyen Seçkin, "Arkadaşlar utandırıyorsunuz beni ne olur sormayın" dedi.