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Haberler Sarmaşık Kardeşlerin hayat mücadelesi devam ediyor

Kardeşlerin hayat mücadelesi devam ediyor

Kardeşlerin hayat mücadelesi devam ediyor

6.3.2021

Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar. Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır. Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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