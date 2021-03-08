Bal ve sarımsak tüketmek bademcik iltihabında etkili

Avrasya Hastanesi'nden Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op.Dr. Koray Cengiz konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bademcikleriniz sürekli şişiyor ve boğazınızda ağrı mı hissediyorsunuz? Cevabınız evetse sebebi bademcik iltihabı olabilir üstelik bu durum sıklıkla tekrar ediyorsa kronik bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Vücudun savunma mekanizmalarından olan bademcikler bazen virüslere direnemez bu da bademcik iltihabına neden olur.

İLK SAVUNMA HATTI

Bademcikler sık geçirilen enfeksiyonlar sonrası iltihaplanmaktadır. Bademciklerin iltihaplanması durumuna Tonsilit denmektedir. Bademcik, ağız yoluyla vücuda giren bakteri ve virüslere karşı vücudun ilk savunma hattıdır. Bu nedenle iltihaplanan bademcikler bağışıklık sistemini düşürür. İltihabın tedavi edilmemesi ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Bademcikler vücudu, ağız yoluyla alınan virüs ve bakterilerden korur. Zaman zaman bakterilerin taşıdığı enfeksiyonlar nedeniyle bademcikler iltihaplanır. Bakteriler ve virüsler bademcikte iltihaplanmaya neden olur. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan bademcik iltihabı kapalı ve kalabalık alanları sever. Çocuklar insanlarla yakın temas halindedir ve park gibi kalabalık yerlerde oyun oynamaktadırlar. Bu da enfeksiyonun yayılmasına neden olmaktadır. En yaygın belirtileri bademciklerin şiş ve kırmızı olması, ateş, üşüme, titreme, boğaz ağrısı, kulak ağrısı, yutkunma zorluğu, eklem ağrıları, yorgunluk, halsizlik, boğazda yanma, bademcikte sarı ve beyaz lekelerdir. Daha az yaygın olan belirtileri ise kusma, mide bulantısı, ağızda koku, ses değişikliği, baş ağrısı, mide ağrılarıdır. Bademcik iltihabına en iyi gelecek faktörlerin başında bol sıvı tüketimi gelmektedir. Bununla beraber doğru ağız bakımının yapılması, antiseptik ve antibakteriyel gargaralar kullanmak oldukça etkilidir. Süt ve zerdeçal enfekte olan bölgenin temizlenmesinde hızlandırıcı rol oynamaktadır.

BOL SIVI TÜKETMELİYİZ

Sarımsak antibiyotik etkisi nedeniyle boğaz ağrısının hızlıca geçmesini sağlar. Hastalığın tedavisinde yeterli sıvı alımı, yatak istirahati ve antibiyotikler oldukça etkilidir. Antibiyotik tedavisi kesinlikle doktorun gerekli gördüğü durumlarda uygulanmalıdır. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı birçok hastalığa neden olabileceği gibi, kısa süreli ve az dozda kullanımlarda vücudun enfeksiyona bağışıklık geliştirmesine neden olur. 1 yılda 5-6 kez bademcik iltihabı geçirilmesi durumunda cerrahi müdahale gerekli olabilir. Bademcik ameliyatı, sürekli tekrarlayan bademcik iltihabı, kronik bademcik iltihabı ve vücudun antibiyotik tedavisine cevap vermemesi sonucu uygulanıyor.