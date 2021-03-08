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Haberler Sarmaşık Önlüğü taktı mangalın başına geçti

Önlüğü taktı mangalın başına geçti

Önlüğü taktı mangalın başına geçti

8.3.2021

Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, dostlarıyla birlikte mangal keyfi yaptı. İşleri için İstanbul'a gelen Yıldızhan, ocakbaşında yakın dostlarıyla bir araya geldi. Önlüğünü takıp mangalın başına geçen Yıldızhan, misafirlerine kendi elleriyle et ve sucuk pişirdi. Hayli neşeli olan ünlü sanatçı, ara ara mangal başında türkü söylemeyi ihmal etmedi.

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