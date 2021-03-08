Oyuncu Çınar’a uyuşturucu şoku

İSTANBUL Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan polis, dün akşam saatlerinde aracı durdurarak arama yaptı. Bagajda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin kimlik sorgusunda aracın sürücüsünün dizi oyuncusu Ayşegül Çınar olduğu öğrenildi. Çınar, uyuşturucuyu eski sevgilisinin kendisinden intikam almak için aracına bıraktığını iddia etti. Gözaltına alınan Çınar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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