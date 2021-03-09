Yeni Deniz’den yeni şarkı

SESİYLE olduğu kadar bestelediği eserleriyle de hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, "Savaş ve Aşk"

adını verdiği yeni hitini müzikseverlerle buluştu.

Uzun bir aranın ardından yeni bir şarkı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki, şarkısına "Savaş ve Aşk" adını verdi.

Seki, şarkısının tanıtımı için çektirdiği fotoğraflarla da sesiyle olduğu kadar yepyeni görüntüsüyle de sosyal medya da en çok konuşulan isimlerden oldu.