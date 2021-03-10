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Haberler Sarmaşık Burcu arkadaşları ile hasret giderdi

Burcu arkadaşları ile hasret giderdi

Burcu arkadaşları ile hasret giderdi

10.3.2021

EKRANLARIN güzel sunucusu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Kalabalık bir arkadaş grubuyla buluşan Esmersoy, uzun süre kaldığı mekanda neşeli halleriyle dikkat çekti. Esmersoy, "Pandemi den dolayı uzun süredir bir araya gelemediğim arkadaşlarımla bugün buluşma fırsatı bulduk" açıklamasında bulundu.

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