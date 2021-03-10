Burcu arkadaşları ile hasret giderdi

EKRANLARIN güzel sunucusu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Kalabalık bir arkadaş grubuyla buluşan Esmersoy, uzun süre kaldığı mekanda neşeli halleriyle dikkat çekti. Esmersoy, "Pandemi den dolayı uzun süredir bir araya gelemediğim arkadaşlarımla bugün buluşma fırsatı bulduk" açıklamasında bulundu.