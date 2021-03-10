Osman Bey, Kara Saman Togay’la karşı karşıya!

'KURULUŞ Osman', 10 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizinin 49'uncu bölümüne Osman Bey'in Türk obalarının beylerini topladığı toy ve burada yaşanan suikast girişimi damga vuracak. Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur. Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler.