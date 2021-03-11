Bir tanesi 20 tavuk yumurtasına eşit!

Tavuk yumurtasının ortalama 20 katı büyüklüğünde olan deve kuşu yumurtası ortalama olarak 1.5- 2 kg ağırlığındadır ve bir insanın tek başına tüketebilmesi mümkün değildir. Tadı tavuk yumurtasına benzeyen bu yumurtayla hazırlanan hamur işleri daha uzun süre kalabilir. Pek çok vitamin ve mineral içeren deve kuşu yumurtasında çok fazla selenyum bulunduğu için aşırı tüketilirse zehirlenmeye yol açabilir.

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