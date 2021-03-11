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Haberler Sarmaşık Demir deposu taze dut

Demir deposu taze

Demir deposu taze dut

11.3.2021

TAZE dut mevsimi yaklaşıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kansere yakalanma riskini azaltan dutun pek çok faydası var. Kan basıncını artırmak üzere, basıncın sağlıklı seviyede kalmasına yardımcı olur. Dut, aynı zamanda kalp hastalıklarının da önüne geçer ve içerdiği yüksek oranda demir sayesinde kansızlık sorununu da ortadan kaldırır. Beyaz dutun doğal bir antibiyotik olduğu söylenmektedir. İltihap oluşumuna neden olan rahatsızlıkların daha kolay tedavi edilmesine yardımcı olabilir.
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