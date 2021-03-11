Türkiye'nin ilk erkek güzelinin hüzünlü sonu

MR.TURKEY 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay yaşamını yitirdi. Trafik kazasında yaşamını yitiren Çantay'ın cansız bedeninin, 2 gündür Tayland'ın Malezya sınırında bulunan bir hastanenin morgunda yakınlarının alması için bekletildiği iddia edildi.

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.

MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİ

HABER, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı. 48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor. Çantay 90'lı yılların en ünlü erkek modeliydi. Ölümünden uzun süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti. Bir dönem Sibel Can ile anılan Çantay'ın bir sanatçıya yönelik şantaj girişiminde adı geçmişti.

TACINI SİBEL CAN GİYDİRMİŞTİ

KARAHAN Çantay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıfında 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Tacını giydiren Sibel Can'nın klibinde oynadı, birlikte televizyon dizisi çekti. Çantay, Mr World '96 Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek 3'üncü oldu. Çantay, Japonca biliyor ve Uzak Doğu'ya ilgi duyuyordu. Çantay, birçok ünlü isimle birliktelik yaşadı ve medyatik olduğu dönemde uyuşturucu ticaretinden yargılanarak cezaevine kondu.