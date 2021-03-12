Düğün Mayıs’ta

2017 yılından beri Yasemin Şefkatli ile ilişki yaşayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, önceki gün objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede alışverişini tamamlayan İdo, alışveriş merkezinden ayrılmadan önce gazeteciler tarafından görüntülendi.

İKİ KEZ ERTELENDİ

Geride bıraktığımız Ekim ayında nişanlanan ancak koronavirüs nedeniyle düğün tarihlerini 2 kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses, muhabirlerin "Düğün tarihi belli mi sorusuna, "Bir aksilik çıkmazsa Mayıs sonunda yapacağız" dedi. Hazırlıklara devam ettiklerini dile getiren İdo, muhabirlere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.

'HAYIRLISI NEYSE O OLSUN'

OĞLU İdo Tatlıses'in alışveriş merkezinden ayrılmasından kısa süre sonra tek başına alışveriş merkezine gelen Derya Tuna, muhabirlerin "Az önce İdo buradaydı, keşke birlikte çekseydik" sözlerine, "Evet geleceğini söylemişti, bir dahaki sefere birlikte çekersiniz" diyerek cevaplandırdı.

GELİNİ Yasemin Şefkatli'nin çantası ile poz veren Tuna, muhabirlerin "İdo düğünümüz mayıs ayında, dedi" demesi üzerine, "Sağlık her şeyden önemli. Hayırlısı neyse o olsun" demekle yetindi. Gün boyu arkadaşlarıyla birlikte alışverişin keyfini çıkaran Derya Tuna akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.