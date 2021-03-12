Ebru Şahin’den genç kızlara destek

ATV'NİN sevilen dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin önemli bir desteğe imza attı. 'Şuursuz Aşk' filminin galasında ve Cannes'da giydiği kıyafetleri 'Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara' etkinliğine bağışlayan Ebru Şahin, 34 genç kızın aylık eğitim masrafını karşıladı.

ELBİSEYİ GALADA GİYDİ

EBRU Şahin, 'Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara' etkinliği kapsamında Cannes ve 'Şuursuz Aşk' filminin galasında giydiği Raşit Bağzıbağlı imzalı elbiselerini, Türk Eğitim Vakfı yararına Givin İyilik Platformu'na bağışladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında genç kızların eğitim ve öğretimlerine destek olmak amacıyla kıyafetlerini ve birçok aksesuarını vakfa bağışlayan Şahin, 24 saatin sonunda elde edilen gelirle 34 genç kızın bir aylık eğitim masrafını karşılamış oldu.

MELİH DEMİRTAŞ