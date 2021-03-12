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Mevsim geçişlerindeki depresyona karşı bol gerekiyor

Mevsim geçişlerindeki depresyona karşı bol güneş ışığı gerekiyor

12.3.2021

MEVSİM geçişleri insan psikolojisi ve biyoritmine iyi gelmeyebiliyor.

Mevsim geçişlerinde yaşanan depresyonun mücadele edilebilir bir durum olduğunu belirten Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, "Güneş doğayı hareketlendirdiği gibi insan vücudunu da büyük oranda canlandırıyor. Hormonlar, evrenden aldığımız ışığa bağlı olarak değişiyor. Havayı değiştiremeyiz ama doğanın uyabiliriz. Bunun için gün ışığından olabildiğince fazla faydalanmalı" dedi.

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