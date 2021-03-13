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Haberler Sarmaşık Ahmet Günday son yolculuğa uğurlandı

son yolculuğa uğurlandı

Ahmet Günday son yolculuğa uğurlandı

13.3.2021

ÖNCEKİ gün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliğinden ölen Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday, Muğla Fethiye'de son yolculuğuna uğurlandı. TRT repertuvarlarına giren pek çok eseri bulunan Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı öğretim üyesi, evli ve 2 çocuk babası Günday, önceki gün hastanede vefat etti.

GÜNDAY'IN cenazesi doğum yeri olan Fethiye'nin Günlükbaşı mahallesine getirildi. Civcili Ahmet Ağa Meydanı'nda pandemi tedbirlerine göre yapılan cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Günday'ın eşi Şükran Günday ile kızı Ezgi ve oğlu Aydost Günday törende gözyaşlarına engel olamadı. TRT sanatçısı Bayram Salman, İsmail Uzunoğlu, Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Hasan Kalkan da cenazede hazır bulundu.

ERDOĞAN CANKUŞ

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