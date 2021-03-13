RADYASYON Onkoloğu Uzm. Dr. Burcu Durmak İşman, kadın üreme organlarında görülen kanserlerin tedavisinde kullandıkları brakiterapi cihazıyla normal dokuların korunduğunu söyledi.
Kent Onkoloji Merkezi'nde SGK kapsamında hizmete sunulan brakiterapi cihazı ve kullanımı konusunda bilgi veren İşman, "Jinekolojik kanserlerde brakiterapi haftada 1 -2 kez uygulanarak tedavi tamamlanır. Hedef kanserli dokunun istenen dozu alması, ancak idrar kesesi, makat gibi komşu normal dokuların korunması sağlanır" diye konuştu.
Brakiterapi ile tedavi kadınların hizmetinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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