Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerine ara veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, soluğu Bodrum'da aldı. Dinlemek için Bodrum'a gelen ünlü sanatçı, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Vip Bodrum transfer çalışanları tarafından çiçekle karşılandı. Kaynarca çiçeği aynı uçakta beraber geldiği bir kadına verdi. Kaynarca'nın yoğun geçen dizi çekimlerinin yorgunluğunu atmak istediği öğrenildi.

■ TUBA AYHAN