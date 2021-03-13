  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı

sezonunu erken açtı

Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı

13.3.2021

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çekimlerine ara veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, soluğu Bodrum'da aldı. Dinlemek için Bodrum'a gelen ünlü sanatçı, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Vip Bodrum transfer çalışanları tarafından çiçekle karşılandı. Kaynarca çiçeği aynı uçakta beraber geldiği bir kadına verdi. Kaynarca'nın yoğun geçen dizi çekimlerinin yorgunluğunu atmak istediği öğrenildi.

■ TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.