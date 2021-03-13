‘Pandemide çocuklar sebzeyle beslenmeli’

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Tarım, "Pandemide çocukların enerji tüketimi azalırken, kaygı ve sıkıntının getirisi olarak abur cubur tüketimi arttı. Günler içinde azar azar artan yağ oranı, aylar geçtikçe kendini kilo artışıyla gösterdi. Bunun sonucu çocuklarda insülin direnci görülmeye başlandı" diye konuştu.

TARIM, "Tedavide ana nokta beslenmenin düzenlenmesi ve spordur. Diyetteki basit şeker ve yağlardan uzak durmalıyız. Glisemik indeksi düşük gıdaları tercih etmeliyiz. Unlu ve şekerli gıdaların glisemik indeksi yüksektir. Kek, börek, poğaça, beyaz ekmek, pirinç pilavı, makarna, tost gibi yiyeceklerden uzak durmamız, daha çok sebze, meyve, tam tahıl, kuru yemişler ve kara buğday gibi gıdaları öğünlerimize katmalıyız" dedi.