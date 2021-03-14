‘Gereksiz bir çıkıştı konuşmaya değmez’

EKRANLARIN gözde partnerleri Hande Erçel ile Kerem Bursin, önceki gün Bebek'teki bir yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı. Minik köpeği Heckor'u bir an olsun kucağından indirmeyen Kerem Bursin'in köpeğiyle olan kıyafet uyumu ise görenleri gülümsetti. Katıldığı bir ödül törenindeki olayın sorulması üzerine Hande Erçel, "Ben partnerimin kalbini biliyorum, çok gereksiz bir çıkış oldu" diye konuştu.