  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Gereksiz bir çıkıştı konuşmaya değmez’

‘Gereksiz bir çıkıştı konuşmaya değmez’

‘Gereksiz bir çıkıştı konuşmaya değmez’

14.3.2021

EKRANLARIN gözde partnerleri Hande Erçel ile Kerem Bursin, önceki gün Bebek'teki bir yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı. Minik köpeği Heckor'u bir an olsun kucağından indirmeyen Kerem Bursin'in köpeğiyle olan kıyafet uyumu ise görenleri gülümsetti. Katıldığı bir ödül törenindeki olayın sorulması üzerine Hande Erçel, "Ben partnerimin kalbini biliyorum, çok gereksiz bir çıkış oldu" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Gereksiz bir çıkıştı konuşmaya değmez’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.