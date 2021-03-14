Şeker hastalığında cerrahi tedavi

ULUSLARARASI Diyabet Örgütü verilerine göre her 11 yetişkinden birisinin diyabetli olduğunu belirten Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yaman, "Her 6 saniyede 1 kişi diyabet ve buna bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. TESTE GÖRE KARAR

DİYABETİN bu kadar sık görülmesinin ana nedenleri arasında, toplumun yaşlanması, insanların daha çok gıda tüketip, daha az hareket etmesi, beslenme tarzının değişmesi yer almaktadır. Diyabetlerin yüzde 90'ı Tip 2'dir ve bu grup hastaların çoğu cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir" dedi. Testlerle özellikle uzun süre insülin kullanmış hastalarda pankreas rezervinin yeterli olduğunun teyit edildiğini belirten Yaman, "4 yıldan uzun süre insülin kullanımıyla birlikte pankreasın insülin salgılama kapasitesi azalabiliyor. Diyabet cerrahisi insülin salgısını artırmaz, vücudun insüline olan ihtiyacını azaltır. Yapılacak testlerde pankreas rezervi yeterli olan kişilerden vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde iken kontrolsüz diyabeti olan ve VKİ 35 ve üzerinde iken diyabeti bulunan kişilere diyabet cerrahisi önerilir" diye konuştu.



HANGİ YÖNTEM UYGULANIR?

ÖNERİLECEK cerrahi tipi kişinin VKİ'ne, diyabet için kullandığı medikal tedavi tipi, dozu ve süresine, pankreas rezervine, kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebildiğini kaydeden Doç. Dr. İsmail Yaman, "Cerrahi tipine karar vermeden önce mutlak ayrıntılı kan tetkikleri, gerekli diğer branş hekimlerinin konsültasyonları, endoskopi yapılmalı ve hastayla yöntemlerin avantaj ve riskleri görüşülmelidir. VKİ 40 ve üzerinde iken genellikle tüp mide ameliyatı yeterli olurken, VKİ 40'ın altında olanlarda transit bipartisyon gibi gıdaların ince bağırsağın belli bir kısmını by-pass ettiği teknikler önerilir" diye konuştu.