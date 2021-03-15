Direncinizi korumanın sırrı sebze ve meyvede

Kış ayında düşen vücut direncinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değindi. Mevsim sebze ve meyvelerini tüketmenin direnci artırarak hastalıklara karşı doğal koruma sağladığını belirten beslenme uzmanları, c vitamini içeren besinlere ve d vitamini takviyesine de dikkat çekti. Uzmanlar, haftada en az iki kez balık tüketiminin de sağlıklı beslenmede yeri olduğunu vurguladı.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM

Her bireyin vücut yapısının ve beslenme alışkanlığının farklı olduğuna da vurgu yapan uzmanlar, "Önce bireyin kronik hastalıkları ya da gıda alerjileri var mı, yaşama şekli nasıl, bunlar tespit edilmelidir. Daha sonra kişiye özel bir sağlıklı beslenme listesi oluşturulmalı. Amaç hiçbir zaman diyet değil, öncelikle kişiye sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaktır. Kalıcı sonuçlar elde etmek için bireyi sevdiği yemeklerden vazgeçirmeyecek bir programa yönelmek gerekiyor. Ancak özellikle sonbahar ve kış aylarında mevsim sebzeleri, meyveler ve C vitamini ağırlıklı gıdalar, hastalıklara karşı vücut direncini daha zinde tutan yiyecekler olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Pandemi sürecinde obezitede yaş ortalamasının düştüğüne de dikkat çeken diyet ve beslenme uzmanları, çocukların evde doğru beslenmeleri için sağlıklı yiyecek programları hazırlanması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, "Erişkin ve çocukların yanı sıra hamilelere, emziren annelere ya da kilo alamayanlara yönelik de kişisel beslenme çalışmaları yapılmalı" diye konuştu.