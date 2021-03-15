Işın’ın serçesi 1 numaraya kondu

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Işın Karaca'ya İzmir havası yaradı. Bir süre önce İzmir'in Urla ilçesinde yaşamayı seçen ve buradan ev alan sanatçı üretimlerini de hızlandırdı. Müzik çalışmalarına pandemi sürecinde de ara vermeyen ünlü sanatçının yeni şarkısı 'Serçe' piyasaya çıkar çıkmaz yüksekten uçmaya başladı. Işın Karaca'nın, düzenlemesini müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun üstlendiği şarkısı 'Serçe', 5 Mart'ta dijital platformda yayınlanmasının ardından birkaç gün içinde müzik listelerinin 1 numarasına yükselmeyi başardı. Şarkının, yönetmenliğini Işın Karaca ile Korhan Üstün'ün birlikte yönettiği video klibi ise Çeşme'nin dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda çekildi.

EGE BANA İLHAM VERDİ

'Serçe'nin bir hafta içinde müzik listelerinin zirvesine konmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Işın Karaca, "Ege'de yaşam bana ilham veriyor. Can ile birlikte müzik çalışmalarımızı şimdilik evden yürütüyoruz. Salgın sürecinin zor şartlarına rağmen üretmek, müzik yapmak çok güzel. Yeni şarkımı dinleyen, beğenen ve kısa sürede listelerde zirveye ulaşmasını sağlayacak ilgiyi gösteren hayranlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Tek isteğim sevenlerime eski günlerdeki gibi yüz yüze şarkı söylemek. Onların beni mest eden alkışlarını çok özledim. Umarım en kısa zamanda o güzel günlere geri döneriz" açıklamasında bulundu.