Soyman’dan 30 yıl sonra yine aynı şarkı

Safiye Soyman, kariyerinde önemli bir yeri olan 'Gelen Vurdu Giden Vurdu' şarkısını 30 yıl sonra yeniden seslendirdi. Müzik yaşamına adım attığı sevilen şarkısına, Ekim ayında Azka Müzik etiketiyle çıkardığı 'Nerede Kalmıştık' albümünde de yer veren Türk müziğinin güçlü sesi Soyman, 'Gelen Vurdu Giden Vurdu'ya bir de video klip çekti.

BODRUM'DA KLİP ÇEKİLDİ

Sözü Bedri Appak'a, müziği Alaaddin Şensoy'a ve düzenlemesi Emircan Korkmaz'a ait olan şarkının Azka Müzik Youtube kanalında yayınlanan klibini Erkan Nas yönetti. Bodrum Bardakçı Koyu'nda muhteşem plajıyla bilinen Azka Otel'de geçen klibin çekimleri sırasında pandemi kuralları dikkate alındı.