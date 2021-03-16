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Bağışıklık destekçisi gıdalara önem verin

Bağışıklık destekçisi gıdalara önem verin

16.3.2021

UZMANLAR salgında en çok bağışıklık sisteminin güçlü olmasına ihtiyaç duyduğumuzu söyleyerek, bunun için nasıl yaşamamız ve neleri tüketmemiz gerektiğine dikkat çekti. Bağışıklığımızı güçlendirmenin en önemli yolunun iyi uyku, sürekli egzersiz yapmak ve doğru beslenme olduğunu söyleyen doktorlar, "Bağışıklık enfeksiyon riskini azaltıyor. Bunu destekleyen en güçlü mikrobesinler ise C, D vitaminleri, çinko ve magnezyumdur" dedi.

BROKOLİ VE BİBER TÜKETİN

PEKİ bu vitamin ve mineraller nelerde bulunur? C vitamini deposu yiyecekleri şöyle sıralanabilir: Siyah frenk üzümü, kırmızı biber, kivi, yeşil dolmalık biber, portakal, çilek, papaya, brokoli, maydanoz, ananas, Brüksel lahanası, karnabahar, mango, limon, greyfurt, bezelye ve domates.

TAHILLARI ES GEÇMEYIN

D vitamini, yağda çözünen vitamindir. 'Güneş ışığı vitamini' olarak da bilinir. Yağlı balıklar, mantarlar, süt, portakal suyu, yumurta sarısı ve tahıllarda bulunur. Bağışıklığı takviye eden çinko kaynakları; kırmızı et, kümes hayvanları, deniz mahsulleri, fındık, tahıllar ve süt ürünleridir. Magnezyum ise ıspanak, yeşil yapraklı bitkiler, kinoa, badem, kaju fıstığı ve soya fasulyesinde yer alır.

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