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Haberler Sarmaşık Esmersoy’dan şip şak alışveriş

Esmersoy’dan şip şak alışveriş

Esmersoy’dan şip şak alışveriş

17.3.2021

EKRANLARIN sevilen ismi Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'taydı. Öğlen alışveriş merkezine gelen Esmersoy, Markalar Sokağı'ndaki bir mağazada 5 dakikada alışverişini tamamlayarak kendisini bekleyen aracına bindi. Burcu'nun şip şak alışverişi görenleri şaşkına çevirdi.
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