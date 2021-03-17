EKRANLARIN sevilen ismi Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'taydı. Öğlen alışveriş merkezine gelen Esmersoy, Markalar Sokağı'ndaki bir mağazada 5 dakikada alışverişini tamamlayarak kendisini bekleyen aracına bindi. Burcu'nun şip şak alışverişi görenleri şaşkına çevirdi.
Esmersoy’dan şip şak alışveriş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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