BAŞARILI oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Lauren ile İstinyePark'ta görüldü.
Markalar Sokağı'ndaki Masa Restoran'da öğle yemeği yedikten sonra alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkaran Alkan, basın mensuplarına "Ortanca kızımla geziyoruz" dedi.
Hamdi Alkan ortanca kızıyla yemek yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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