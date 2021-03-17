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Haberler Sarmaşık Hamdi Alkan ortanca kızıyla yemek yedi

ortanca kızıyla yemek yedi

Hamdi Alkan ortanca kızıyla yemek yedi

17.3.2021

BAŞARILI oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Lauren ile İstinyePark'ta görüldü.

Markalar Sokağı'ndaki Masa Restoran'da öğle yemeği yedikten sonra alışveriş merkezine girerek alışverişin keyfini çıkaran Alkan, basın mensuplarına "Ortanca kızımla geziyoruz" dedi.

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