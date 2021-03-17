Kuruluş Osman YouTube’da rekor kırdı

Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'de yayınlanan diziler, izlenme rekorlarıyla reytinglerin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Hem aşkın hem de büyük sırların peşindeki soluksuz bir serüveni ekranlara getiren Maraşlı, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Çakırbeyliler'in güç savaşını anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin en büyük imparatorluğa yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikâyesi Akıncı, bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin dokunaklı öyküsü Kardeşlerim, intikamdan doğan imkânsız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai ve hafta içi her gün ekrana gelen Beni Bırakma, Şubat'ta olduğu gibi bu ay da reytinglerde açık ara önde gidiyor.

1 MİLYAR İZLENME SAYISI

atv ekranlarında yayınlandığı her bölümle reyting listelerinin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', YouTube'da kısa sürede '3 milyon abone'ye ulaştı. Kuruluş Osman'ın Youtube kanalı, 50'nci bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı. Youtube'daki resmi kanalında 1 milyarın üzerinde izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında başı çekiyor. Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.





BUGÜN SAAT 20.00'DE ATV'DE

İKİNCİ sezonunda da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de izleyicileriyle buluşacak. 50'nci bölüme, Osman Bey'in kendisine karşı ittifak eden Moğol ve Bizans güçlerine karşı amansız mücadelesi damga vuracak. Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar! Osman Bey, obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer.