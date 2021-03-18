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Akalın'a yanıt verdi:“Ekibimin ödülünü konuşsun”

Aleyna Tilki Akalın'a yanıt verdi:“Ekibimin Grammy ödülünü konuşsun”

18.3.2021

GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini" sözlerine yanıt verdi.

Tilki, "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler, asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar" dedi. Uzun bir süreliğine Amerika'da olacağını da ifade eden Tilki, "Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadesini kullandı.

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