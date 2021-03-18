  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Babaya son veda

Babaya son veda

’ın efsane isimlerinden yıldız futbolcu dün ’de toprağa verildi.

Babaya son veda

18.3.2021

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Önal için Bornova Kent Mezarlığı'nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı.

Cenazeye spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi tören boyunca gözyaşı döktü. Bige Önal'ı bu acılı gününde meslektaşı Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babaya son veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.