Babaya son veda

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Önal için Bornova Kent Mezarlığı'nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı.

Cenazeye spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi tören boyunca gözyaşı döktü. Bige Önal'ı bu acılı gününde meslektaşı Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.