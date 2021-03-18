Demir ve Züleyha’nın ikinci baharı başlıyor

atv'nın fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonunda da perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde ise aşk rüzgarları esecek. Bir yandan kim olduğunu bilmediği düşmanı ile savaşan, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çeken Demir için, konakta ise adeta bahar havası vardır. Züleyha ve Demir arasındaki buzlar erimiş ve aşk kapıyı çalmıştır! Üstelik Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur.

Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir. Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir.