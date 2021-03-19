Bu düşmanı henüz hiç kimse tanımıyor!

ATV'NİN sevilen dizisi Akıncı bu akşam 6. bölümü ile ekrana geliyor. Akıncı, Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır: Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.

Öte yandan Nergis, kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır.

Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman.