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Haberler Sarmaşık Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı

hakim karşısına çıktı

Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı

19.3.2021

ŞARKICI Mustafa Sandal'ın yazdığı kitapta sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcılık, beraat talebinde bulundu. Duruşmada savunma yapan Sandal, "Arkadaştık, yaşadığımız arkadaşlık ilişkiye doğru gidiyordu. O günkü düşünce yapım gereği kendisine görüşmemizin doğru olmayacağını aktarmıştım. Aslında ilişki yaşanmadığını vurguladım" dedi.

Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem ise savunmayı kabul etmediklerini belirterek, durumun müvekkilinin saygınlık ve şerefine zarar verdiğini savundu. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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