Aşka ikinci şans

Pop müziğin efsanesi 75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, bir süredir ayrı olduğu 9 yıllık sevgilisi 53 yaşındaki iş insanı Bülent Çavuşoğlu ile barıştı. Aldatılma şokuyla sarsılan Pekkan, sevgilisine, "Kapı açık, arka-nı dön ve çık" restini çekmişti.

SONUNDA İKNA EDEBİLDİ

O günden bu yana pişmanlık yaşayan ve her fırsatta Ajda Pek-kan'a karşı jestlerde bulunan Bülent Çavuşoğlu, sonunda ken-disini affettirmeyi başardı. İlişki-sine yeniden bir şans daha veren Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile ikinci baharını yaşama-ya başladı. Çift uzun aranın ardından ilk defa Bodrum'da yan yana geldi.



KALBİNİ ASKA KAPATMISTI

İHANETİN ardından adı şarkısı Hakan Altun'la aşk iddialarına karışan Süperstar, "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" diyerek kalbini aşka kapamıştı.

Adem ÜLKER