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Haberler Sarmaşık Bu daha başlangıç

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20.3.2021

Geçtiğimiz günlerde ünlü popçu Demet Akalın ile yaşadığı polemik ile gündeme gelen Aleyna Tilki, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yabancı şarkısı 'Retrograde' ile büyük çıkış yapan genç şarkıcı, "Gramy ödüllü özel bir ekiple birlikte çalışıyorum. Bu şarkımız da bizim aslında yurt dışı projelerimizin ilk adımı, başlangıcı diyebiliriz. Aldığımız geri dönüşler, yorumlar beni çok mutlu ediyor. İnşallah yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

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