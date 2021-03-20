Ömer ile Harika karşı karşıya geliyor

BİR anda anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim", bu akşam 5. bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Öte yandan Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider. Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.