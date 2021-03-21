Milas'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, kazadan 40 gün sonra komadan çıktı. Başarılı bir beyin ameliyatının ardından koma hali sona eren ve konuşmaya başlayan Yıldız, İstanbul'da bir hastaneye sevk edildi.

MOTOSİKLET KULLANIYORDU

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde yaşayan Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız'ın kullandığı elektrikli motosiklete, geçtiğimiz 9 Şubat gecesi Z.T.'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Kazada kafa travması geçirerek ağır yaralanan Coşkun Yıldız, tedavi gördüğü Milas Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen oldukça riskli bir beyin ameliyatının ardından uyutulmuştu.

"MELEK KALPLİ ADAM"

Eşinin durumu dolayısıyla büyük üzüntü yaşayan Coşkun Yıldız'ın eşi Nursel Yıldız, sosyal medyada eşiyle olan fotoğrafları paylaşarak, "Hayat arkadaşım, her şeyim Coşkun için hepinizden dua bekliyoruz.", aynı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Seda Sayan ise "Allah'ım mucizeni versin, melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz." diye konuşmuştu.

"DOKTORUMUZA VE SAĞLIK EKİBİNE MİNNETTARIZ"

ENİŞTESİNİN komadan çıkmasını büyük bir mutlulukla karşılayan Seda Sayan, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı. Sayan, "Eniştem Coşkun Yıldız hastaneye kaldırıldıktan sonra onu hayata döndürmek için elinden geleni yapan Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Övünç Erdem Çorapçı'ya ve Milas Devlet Hastanesi'nin tüm sağlık ekibi ve personeline teşekkür ederiz" dedi.

VOLKAN YILDIZ