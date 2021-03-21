Aşık Veysel’i anıyoruz

"BEN giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın / Düğün olur bayram gelir / Dostlar beni hatırlasın" dizeleriyle hafızalara kazınan, aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 48'inci yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde anılacak. Büyük ozan, çiçek hastalığı nedeniyle 7 yaşında iki gözünü de kaybetmesine rağmen şiirlerinde vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci, sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarını işleyerek bugünlere ışık tuttu.

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