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Haberler Sarmaşık Baba-kız kamera karşısına geçtiler

Baba-kız kamera karşısına geçtiler

Baba-kız kamera karşısına geçtiler

21.3.2021

ATV'NİN fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümü ile yine zirvedeki yerini korudu. Dizinin bu bölümünde Gaffur rolünü canlandıran oyuncu Bülent Polat'ın 5 yaşındaki kızı Doğa da rol aldı. Balçiçek rolü ile izleyici karşısına çıkan sevimli kız, ekran karşısındaki izleyiciler kadar set ortamında da kalpleri fethetti.
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