ATV'NİN fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümü ile yine zirvedeki yerini korudu. Dizinin bu bölümünde Gaffur rolünü canlandıran oyuncu Bülent Polat'ın 5 yaşındaki kızı Doğa da rol aldı. Balçiçek rolü ile izleyici karşısına çıkan sevimli kız, ekran karşısındaki izleyiciler kadar set ortamında da kalpleri fethetti.
Baba-kız kamera karşısına geçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.