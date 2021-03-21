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Haberler Sarmaşık Cildinizi gül suyu ile şımartın

Cildinizi suyu ile şımartın

Cildinizi gül suyu ile şımartın

21.3.2021

GÜL suyu, yağ dengeleyici, temizleyici ve sıkılaştırıcı etkisi ile cilt dostu ürünlerin başında gelir. Tüm bu etkilerinden yararlanmak için temizlediğiniz cildinize pamuk yardımıyla gül suyunu uygulamanız yeterlidir. Gül suyu hem mükemmel bir tonik olarak görevini tam anlamıyla yapar hem de mis gibi kokusuyla sizi ruhen, zihnen rahatlatır. Bu uygulamayı geceleri yapmak çok faydalı olur. Çünkü gül kokusu uykuya dalmayı da kolaylaştırır.
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