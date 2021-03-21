Güçlü kemikler için çiğ badem

ÇIĞ badem, kilo verme süreçlerine destek olarak daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor. İçindeki minerallerin desteğiyle kemik sağlığını koruyor, kemik gelişimine katkıda bulunduğu biliniyor. Hem vücuda hem beyne enerji verdiğinden zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi geliyor.

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