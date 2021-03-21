GEÇTİĞİMİZ günlerde ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı ve sunucu Alişan, ailesi ile geçirdiği anları, sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

BABALIĞI TAKDİR EDİLİYOR

OĞLU Burak ve kızı Eliz'in bakımı konusunda eşi Buse Varol'la birlikte yakından ilgilenen Alişan, bu yönüyle de hayranlarının takdirini topluyor. Alişan, son olarak kızı Eliz'le bir fotoğrafını "Kızımla dertleşiyorum" notuyla paylaştı.