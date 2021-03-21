Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı, Umut mu?

ATV'NİN sevilen dizisi Hercai, bu akşam 20.00'de duygu yüklü bir bölümle ekrana geliyor. Dizinin 64. bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Miran (Akın Akınözü), Reyyan'ın (Ebru Şahin) ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Öte yandan büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçme noktasına gelir

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