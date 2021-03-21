Soğuk algınlığına nane limon çayı

NANE limonu solumak bile başlı başına şifa. Öyle ki nane limon çayı solunduğu zaman sinüzitlerin açılmasını sağlayarak sinüzit kaynaklı baş ağrılarını gideriyor. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda nane limon bileşimi, akciğer ve bronşları rahatlatarak öksürüğün azalmasına yardımcı oluyor.
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