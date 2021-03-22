Baba - oğul eğlencede

Ünlü sanatçı Alişan, geride bıraktığımız gün oğlu Burak ile birlikte görüntülendi. Alışveriş merkezi içinde bulunan alanda oğlu Burak ile birlikte neredeyse tüm oyun alanlarında eğlenen Alişan, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Alişan, "Bu-gün annemizi ektik. Uzun zamandır baba-oğul dışarı çıkamıyorduk. Bugün de oğlum ile birlikte oyun oynamaya geldik" diye konuştu.