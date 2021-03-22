  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Baba - oğul eğlencede

Baba - oğul eğlencede

Baba - oğul eğlencede

22.3.2021

Ünlü sanatçı Alişan, geride bıraktığımız gün oğlu Burak ile birlikte görüntülendi. Alışveriş merkezi içinde bulunan alanda oğlu Burak ile birlikte neredeyse tüm oyun alanlarında eğlenen Alişan, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Alişan, "Bu-gün annemizi ektik. Uzun zamandır baba-oğul dışarı çıkamıyorduk. Bugün de oğlum ile birlikte oyun oynamaya geldik" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baba - oğul eğlencede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.