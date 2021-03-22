Dağ: ‘Çok renk’ten suyu mu kastettiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Buca ilçesinde suyun çeşmeden berrak olarak akmadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e şu soruyu yöneltti: "Çok renk derken suyu kastetmediniz umarım. Buca'da vatandaşlarımız musluk suyunun renkli aktığını ifade ediyorlar. Bir açıklamanız var mı?"